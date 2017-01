Albergue em Tóquio inspirado em vagão de trem antigo

No mês passado, foi inaugurado em Tóquio, Nihonbashi Bakurocho o Train Hostel Hokutosei, o albergue reutiliza equipamentos de trem antigo e vem fazendo sucesso entre os os entusiastas ferroviários japoneses, turistas e curiosos.

A INSPIRAÇÃO.

Em 1988, o Hokutosei sleeper express foi o primeiro trem a utilizar o túnel Seikan para ligar a Estação de Ueno em Tóquio a Sapporo, numa viagem de 1.200 quilómetros. Ganhou popularidade através do luxuoso acabamento interno e o serviço de bordo. Os viajantes desfrutavam da culinária francesa e dos seus requintes. Para a tristeza de muitos fãs, em agosto de 2015 o serviço foi completamente interrompido devido à abertura da linha de Hokkaido Shinkansen e também pelo envelhecimento dos vagões do Hokutosei.

O albergue Hokutosei é uma maneira nostálgica de atender essa demanda. Com diferentes acomodações, quartos individuais ou compartilhados por homens e mulheres, O prédio possui três andares e um quarto de hóspedes grande. Um andar exclusivamente para mulheres. 38 beliches e dois quartos semiprivate com capacidade para acomodar até 78 pessoas durante a noite. Banheiros, chuveiros e uma cozinha são compartilhados. Muitos dos itens do interior, incluindo as camas de beliche, foram anteriormente utilizado no Hokutosei sleeper express.

“Eu viajei no trem Hokutosei várias vezes”, disse um funcionário da empresa em seus 40 anos vivendo em Itabashi Ward, Tóquio, que ficou no albergue durante a noite. “As memórias vêm inundando atrás do cheiro e a sensação das coisas aqui. Eu gostaria de voltar. O valor das acomodacões variam entre ¥2,500 a ¥4,000 por noite.

( The Japan News)