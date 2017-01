Akagi Yama

Todos amamos falar em viagens! E quando o destino é o Japão, já ouço os gritinhos frenéticos de vocês do outro lado do computador. Para quem não está entendendo nada sobre a minha vinda repentina para o Japão ou quem eu sou calma, que eu vou contar tudinho aqui.

Eu sou a Bruna Nakano, do site Get The Look. Eu sou publicitária/jornalista de moda e cubro as semanas de moda no mundo todo! Eu dei entrada no meu visto para entrar no país em Outubro para a semana de moda. Nem tudo sai como o planejado, o visto só saiu em novembro! E eu tinha o prazo de entrar no país até dia 28/12, por isso estou aqui. Se eu não entrasse até essa data eu perderia o visto e teria que iniciar todo o processo novamente.

Fico aqui durante o mês de janeiro e logo corro para as semanas de moda de NY, Milano e SP. Depois volto para Tokyo!

Enquanto estou por aqui vou colaborar com vídeos e pautas para o site da IPC internacional! Que orgulho fazer parte disso! Sempre acompanhei o trabalho da IPC, mesmo de longe, e é um prazer imenso gerar conteúdo para vocês. Yoroshiku onegai shimasu!

Como comecei o ano no Japão, fui fazer algo bem tradicional! No primeiro dia do ano os japoneses tem o hábito de visitar um templo para agradecer pelo ano que se passou e comprar novos amamoris (amuletos) da sorte. Os amuletos são vendidos no templo e diz a tradição que eles tem a duração de 1 ano. Ou seja, a cada novo ano você compra um novo e queima o velho.

Eu, uma japonesa original, fui fazer a minha parte no templo da montanha de Akagi em Gunma Ken, perto de onde estou ficando no Japão.

É muito comum encontrar uma fila de famílias japonesas. Um por um vai até um local onde joga uma moeda, bate duas palmas e faz um pedido para um ano bom.

Na montanha de Akagi também tem um lago que no inverno fica todo congelado e eu me desafiei a andar sobre ele.

Quem quiser conferir fica a 60 minutos de ônibus saindo de Maebashi ou pela JR Ryomo. E 60 minutos de carro pela Kan-Etsu Expressway.

Alguém aí duvida se eu cumpri o primeiro desafio de 2017? Dá o play no vídeo!