Agência Nacional de Meteorologia alerta para os danos que fenômeno de “Kousa” pode causar à saúde na Região Oeste do Japão

A Agência Nacional de Meteorologia (Kishou-chou) do Japão, divulgou que o fenômeno de Kousa foi registrado pela primeira vez neste ano na manhã do dia 6 de maio, no Município de Matsue na província de Shimane-ken. No dia 7 de maio, o fenômeno foi observado em uma vasta região do oeste e norte do Japão, e a previsão para o dia 8 de maio é de que o fenômeno de Kousa seja observado principalmente em toda a região Oeste do Japão (todas as províncias a oeste de Mie-ken, como Osaka, Hiroshima, Yamaguchi, Hyougo, Shiga, Shimane, Okayama, Tottori, Wakayama, Nara e todas as províncias de Shikoku e Kyushu).

A Agência oficial japonesa alerta principalmente para os danos que o fenômeno pode causar à saúde e recomenda o uso de máscaras de gases, ao mesmo tempo que recomenda um cuidado especial para quem vai dirigir, pois a visibilidade pode cair para menos de 5 quilômetros.

“Kousa” é um fenômeno que ocorre todos os anos no Japão na primavera. Se trata de um fenômeno em que a areia amarela dos desertos da China e da Mongólia são transportados para regiões longínquas do Leste Asiático como o litoral chinês, Coréias do Norte e Sul, e Japão pelas tempestades de areia que ocorrem nos desertos.

Ao mesmo tempo que o Kousa carrega minerais e nutrientes importantes para a fertilização do solo agrícola nas regiões que ficam a milhares de quilômetros dos desertos, ela pode ameaçar a saúde e a segurança das comunidades atingidas.

As partículas de areia inspiradas por seres humanos ou animais podem ameaçar a saúde, ao mesmo tempo que a nuvem de areia transportada dos desertos centrais da China e Mongólia para o leste Asiático, podem comprometer a visibilidade, principalmente para os motoristas de veículos motorizados, inclusive no Japão.

A Agência de meteorologia alerta também para areia do Kousa, cuja as partículas, muito pequenas, de 0,5 μm ~ 5 μm, podem se acumular nas roupas (inclusive as colocadas para secar) e nos automóveis, entre outros.