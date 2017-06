Adolescente de 14 anos joga menina de cinco anos de uma altura de 6 metros porque “ela não saía do meu pé”

A Polícia de Hiroshima anunciou no dia 6 de junho último que prendeu um adolescente de 14 anos, estudante cursando o terceiro ano ginasial (Chugakkou), por ter jogado uma menina de cinco anos do saguão da parte superior de uma escadaria no Centro Esportivo Mihara Region Plaza, no Município de Mihara, em Hiroshima-ken.

O saguão da escadaria tem altura de seis metros do chão, e o menino, depois de preso, disse que jogou a menina, porque “ela não largava do meu pé e fiquei com raiva. Quis fazer ela sofrer”, confessou. Ao mesmo tempo, ele mostrou sinais de arrependimento ao acrescentar: “!Que coisa horrível que eu fiz”.

A Polícia informou que a vítima foi internada em estado grave. Sabe-se que ela não corre risco de vida apesar de ter quebrado o osso do queixo.

Segundo a Polícia, os dois não se conheciam até o incidente. O rapaz foi ao Centro Esportivo para nadar na piscina, e a menina acompanhava o pai em sua atividade física.

O incidente aconteceu às 18:20 do dia 5 de junho, segunda-feira, quando o Corpo de Bombeiros recebeu um telefonema de emergência. A Polícia foi acionada pelo Corpo de Bombeiros.

Uma mãe entrevistada pela TV japonesa no local do incidente, disse: “Que coisa inacreditável! Depois do que aconteceu, não posso mais tirar a minha filha do colo”.