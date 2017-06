Acidente com Ônibus na Tomei: Como foi possível um carro de passeio passar para a contramão da estrada

Por volta das 7:30 da manhã do dia 10 de junho último, sábado, um carro de passageiros que transpôs a cerca da estrada separando as duas mãos da rodovia Tomei, de alta velocidade (rodovia que liga Tokyo a Nagoya), chocou-se com um ônibus de turismo, matando o médico que dirigia o automóvel, além de causar ferimentos em 45 dos 47 passageiros do ônibus (6 dos quais gravemente).

A pergunta que fica, é como um carro de passageiros pôde transpor a cerca que separa as duas mãos da estrada? Uma cerca de metal, construída sobre um meio-fio elevado, feito de concreto armado? (vide fotos).

Analisando as imagens do “drive recorder” do ônibus, o professor Seiji Abe, de Segurança Social da Universidade Kansai, disse que o carro de passeio que literalmente “voou” de um lado a outro da estrada, “devia estar a uma velocidade muito alta: A 80km por hora, que é a velocidade permitida neste trecho da estrada, um carro, mesmo que cometa erros na direção e se choque contra a faixa de separação dos dois lados da estrada, não consegue passar para o outro lado: Bate no meio-fio de concreto e se chocando com a cerca, pára e fica”, analisou. “O carro dirigido pelo médico devia estar a uma velocidade bem superior a 100 km por hora”, concluiu.

“Se por um acaso, o carro que causou o terrível acidente, estava sendo conduzido a uma velocidade dentro do permitido, contra medidas terão que ser levadas a cabo nas rodovias de alta-velocidade do Japão, como aumentar a altura das cercas e reforçar a estrutura dos meio-fios de separação dos dois lados das estradas”, recomendou o professor.

Quanto a não ter havido vítimas fatais entre os passageiros do ônibus, o presidente da empresa de transportes elogiou a ação do motorista que “virou o volante para a esquerda na hora que viu o carro voando à sua frente, fazendo com que o automóvel se chocasse com a estrutura do ônibus, além de ter pisado no freio o quanto foi possível”.