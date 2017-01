Abe diz à Trump que é possível ter negociação de livre comércio com os EUA, mesmo fora do TPP

TÓQUIO (IPC Digital) – O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, afirmou nesta quinta-feira (26) ser possível que Japão e EUA realizem negociações bilaterais sobre livre comércio, mesmo com a saída dos norte americanos da Parceria Transpacífico (TPP).

O comentário de Abe veio em pedido do novo presidente dos EUA, Donald Trump para iniciar discussões com seus maiores parceiros.

“É a intenção da minha administração lidar diretamente com países individuais (de forma bilateral) para a negociação de futuros acordos”, disse Trump, em memorando que formalizou a saída dos EUA da TPP.

Cumprindo uma promessa de campanha, Trump assinou um decreto presidencial na segunda-feira retirando os EUA do TPP e distanciando Washington de seus aliados asiáticos. Trump disse que o TPP vai roubar empregos e investimentos dos norte-americanos.

Questionado no Parlamento na quarta-feira sobre as negociações de um acordo comercial entre EUA e Japão, Abe disse que vai evitar especular sobre a política comercial de Trump até que o gabinete dele seja aprovado e as políticas se tornem mais claras.

FONTE: REUTERS, EXTRA, ISTO É