Abe cai nas pesquisas populares

TÓQUIO- O apoio popular ao primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, caiu no nível mais baixo desde que assumiu o poder, as pesquisas de opinião mostraram segunda-feira, depois de uma derrota histórica de seu partido nas eleições de Tóquio.

Abe assumiu o poder em dezembro de 2012 devido à frustração generalizada com a administração anterior com o desastre nuclear de março de 2011 diante de uma economia vacilante que ele prometeu reeverter.

Mas seu Partido Liberal Democrata (LDP) sofreu um baque nas urnas em 2 de julho na assembleia municipal de Tóquio.

O partido perdeu mais de metade dos seus assentos, com o resultado visto como um indicador do sentimento político nacional.

Durante meses, Abe foi perseguido por escândalos, mais recentemente afirma que mostrou favoritismo a um amigo em um negócio. Mas Abe nega a acusação.

O apoio do eleitor para o gabinete de Abe caiu cinco pontos percentuais em apenas uma semana para 33 por cento de acordo com a última pesquisa de mais de 2.000 eleitores do liberal Asahi Shimbun, marcando o menor nível desde que assumiu o cargo há mais de quatro anos.

Entre aqueles que desaprovavam Abe, 95 por cento criticavam a forma como ele se posicionava aos escândalos envolvendo o seu nome e do família.

Outra pesquisa feita pelo Jornal mais vendido no país, Yomiuri Shimbun, mostrou que a taxa de aprovação havia diminuído 13 pontos da pesquisa anterior no mês passado para 36%, essa é a menor popularidade desde que o Abe assumiu o cargo.