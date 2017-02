Abandonar idosos japoneses na montanha “Ubasute”

Séculos atrás, o Japão criou uma palavra chamada ubasute. O ato de “abandonar idoso”. No período mais miserável do país, cidadãos pobres levavam os seus idosos doentes e os abandonavam nas montanhas, porque não tinham mais como pagar os seus cuidados.

Hoje, em meio aos problemas demográficos e econômicos do Japão, o “ubasute” está sendo figurado de uma outra forma. O abandono dos avós em dias modernos não envolve transportar os idosos até os lados das montanhas, mas levá-los para hospitais ou instituições de caridades, praticamente abandonando eles para que o governo ou ONG tomem conta.

“Há muitas pessoas que têm uma certa renda, mas que ainda vivem na pobreza vivem com parentes que não podem cuidar de si mesmos”, disse o assistente social Takanori Fujita ao Times de Londres. “Eles relutam em pedir ajuda porque sentem que é vergonha”.

A economia do Japão tem diminuído durante a maior parte da última década. Os idosos têm continuado o envelhecimento em seus 80s, 90s e 100s, enquanto as gerações mais jovens têm em grande parte estagnado em ter filhos. Como resultado, há menos pessoas para ajudar a cuidar dos idosos, pagar o seguro social e manter a força de trabalho.

Os economistas consideram a situação como uma “bomba-relógio demográfica”.

O país tem visto taxas maiores de karoshi, ou “morte por excesso de trabalho”, em que os funcionários cometem suicídio sob o peso da pressão do trabalho.

O governo também tomou medidas para tornar a vida familiar mais sedutora para as pessoas, incluindo a realização de encontros rápidos, ensinar os homens como ser pais e recomendar horários de trabalho mais curtos nas grandes empresas.

O renascimento do despejo da avó sinaliza outro efeito colateral da bomba de tempo demográfica. Fujita trabalha na prefeitura de Saitama, onde há aproximadamente 10 idosos abandonados já faz mais de um ano.

Há mais pessoas no Japão com mais de 65 anos, como parte da população total, do que em qualquer ponto da história do país. Em 2016, os idosos representavam 26,7% dos 127,11 milhões de cidadãos do Japão.

E desde 2011, as fraldas para adultos superam as destinadas aos bebês.

Algumas instituições de caridade ao redor do Japão começaram a atender à nova safra de idosos abandonados, até mesmo a criação de “postboxes para idosos” (escritórios onde as pessoas podem ser deixadas) para padronizar a prática da melhor maneira possível. A caridade, em seguida, transferir o membro da família para uma casa de repouso local, onde eles podem receber os cuidados que merecem.