A Revista Super Vitrine e os melhores momentos da Festa do Brasil ( Veja as fotos )

A quarta edição da Festa do Brasil em Nagóia reuniu diversos gêneros da música brasileira no mesmo espaço, do samba ao pop, do sertanejo ao rock. Grupos de danças e desfiles de moda e beleza também ilustraram o evento.

Aproximadamente 90 mil pessoas passaram pelo Central Park nos dois dias de evento, um recorde de público.

A comunidade brasileira esteve em foco no palco e fizeram bonito! De acordo com o apresentador Jhony Sasaki a Festa do Brasil é um ótima oportunidade do brasileiro poder interagir com o público japonês. ” A sociedade japonesa muitas vezes olha para o brasileiro e só consegue enxergar um operário, mas por trás do uniforme e do suor do trabalhador brasileiro existe muito mais para ser mostrado, dezenas de artistas, estão escondidos nas fábricas e só precisam de um espaço. A Festa do Brasil abre esse espaço ” . Muitos artistas brasileiros que participam do evento convidam os amigos e companheiros de trabalho inclusive os japonês para assitir as apresentações e conhecer um pouco mais da culinária brasileira. Conta Jhony Sasaki

Este ano a organização do evento contou com o reforço da equipe da Revista Super Vitrine, que desde o ano passado passou a estar mais presente na comunidade brasileira, participando e elaborando eventos com qualidade e gratuito para os brasileiros e latinos que vivem no Japão. Veja as 5 galerias de fotos da equipe Alex Santos.

Festa Do Brasil

