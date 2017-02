A polícia do Japão oferece aulas de artes marciais para estrangeiros

Uma força policial japonesa está oferecendo aulas de artes marciais para turistas estrangeiros em uma tentativa de construir confiança e melhorar a proficiência em inglês dos oficiais, segundo o artigo divulgado pelo porta e.voz da policia da província de Shimane.

A iniciativa está ocorrendo na cidade de Matsue, província de Shimane, e segue envolvendo estudantes estrangeiros, o jornal Mainichi relata. A partir de março, os estrangeiros serão convidados a passar uma hora aprendendo os princípios do judo e do kendo, uma arte marcial praticada com espadas de bambu. Eles serão ensinados por policiais faixa preta, e espera-se que os instrutores possam conversar em inglês.

A força diz que as classes das artes marciais são parte de um programa para fazer a cidade mais segura e mais “amigável com os estrangeiros”. Os equipamentos – incluindo as espadas de kendo – pode ser emprestada pela delegacia.

