A partir de quantos anos uma pessoa pode ser considerada idosa no Japão?

A partir de quantos anos uma pessoa pode ser considerada idosa no...

Com o envelhecimento da população japonesa está cada vez mais dificil definir que é idoso.

Essa é uma questão cada vez mais importante no Japão, a nação mais antiga do mundo, onde o desafio é manter as pessoas saudáveis ​​e produtivas, uma vez que vivem mais tempo.

De acordo com dois grupos de especialistas médicos que se especializam no envelhecimento.

As pessoas de 65 a 74 anos de idade devem ser consideradas “experientes de idade”, disse a Sociedade Gerontológica do Japão e a Sociedade de Geriatria em um relatório no mês passado. A partir de 75 a 89 anosa de idade a pessoa pode ser considerada idosa, e “super-idoso” poderia ser adotado para pessoas acima de 90.

Embora esses especialistas abordassem o assunto principalmente do ponto de vista médico, a aplicação dessas definições dá força ao mercado de trabalho que poderiam ter profundas implicações econômicas, aumentando o número de potenciais trabalhadores em mais de 10 milhões.

Graças a uma melhor nutrição, cuidados de saúde e saneamento, os idosos de hoje estão muito mais aptos do que as gerações passadas, e aposenta-los é um desperdício, disse Yasuyoshi Ouchi, um dos cooredenadores da pesquisa.

“Há muitas pessoas com mais de 65 anos que são saudáveis ​​e enérgicas”, disse Ouchi, que também está com 68 anos. “Eles estão dispostos a contribuir para a sociedade trabalhando, pagando ou não”.

Uma pesquisa do governo de quase 4.000 pessoas de 60 anos ou mais descobriu que 51% não se consideravam idosos. A maioria disse que idoso é acima de 70 anos ou mais.