A opção de armas nuclear faz sentido para o Japão?

Em março de 2016, em entrevista ao The New York Times, o então candidato presidencial dos EUA, Donald Trump, sugeriu que não seria uma “coisa má” se o Japão e a Coréia do Sul desenvolveram armas nucleares.

Na minha opinião de muitos especialistas, esta foi uma sugestão imprudente, como tantas outras coisas que Trump propôs. Ele apresenta idéias semi-cozido, ignorando as consequências negativas e bons conselhos sobre qualquer assunto que ele está ricocheteando no momento. Disse o jornalista e professor de energia nuclear Steven Miorr ao The New York Times

Desde que se tornou presidente, Trump não abordou o assunto, mas o pundit conservador Charles Krauthammer acha que as ações norte-coreanas justificam que o Japão responda com a mesma moeda.

Armas nuclear, no entanto, não vai tornar o Japão mais seguro e não vai aliviar a carga de segurança americana. Corey Wallace, pesquisador pós-doutorado da Universidade Livre de Berlim, observa: “Tudo se resume a saber se qualquer opção escolhida pelo Japão realmente seria mais disuasória e provocaria posturas ou ações militares mais agressivas”.

Alessio Patalano, professor de estudos de guerra no King’s College de Londres, observa: “O nordeste da Ásia continua a ser a região mais nuclearizada do mundo. Isso deixa a RDC e o Japão em uma posição difícil se a dissuasão nuclear não for garantida pela aliança com os Estados Unidos “.

Como explica Wallace: “Ao longo dos anos, os legisladores japoneses analisaram essa questão e concluíram que o Japão, com suas próprias armas, não necessariamente compra o efeito dissuasor necessário e retirou a opção da mesa”. Tal avaliação pode mudar se os analistas japoneses Concluem que a sobrevivência nacional está em jogo, envolvendo cenários como uma invasão do continente japonês ou um bloqueio militar.

Patalano não acredita “que desenvolver armas nucleares seja atualmente uma opção melhor para a segurança japonesa do que o escudo oferecido pelos Estados Unidos. Por outro lado, “ele diz,” depende do custo que os Estados Unidos pretendem impor ao Japão para manter a situação atual “.

“O Japão já possui uma boa força submarina e, em princípio, a aquisição de barcos para o lançamento de mísseis nucleares não é impossível”, diz Patalano. “Mas os custos para manter tal força e desenvolvê-la de forma a ser um impedimento eficaz são, como prova a experiência britânica, muito altos e exigem uma profundidade no debate político que atualmente está ausente”. Apenas 5% dos japoneses apoiam a nação que possui armas nucleares.

“O Japão poderia produzir rapidamente dispositivos nucleares rudimentares em uma questão de meses”.

A China certamente não aceitaria garantias de que as armas nucleares eram apenas para combater a ameaça norte-coreana.

Globalmente, Wallace argumenta que “a dinâmica da escalada que envolve o Japão na implementação de uma postura nuclear não está a favor do Japão e espero que o país permaneça enraizado no âmbito da dissuasão estendida dos EUA”.

“Um grande número de tropas americanas, tanto no Japão como na Coréia do Sul, reforçam o compromisso dos EUA de que um ataque a um ou outro país enfrentaria a mesma resposta que um ataque aos Estados Unidos. O sistema nacional de defesa antimísseis dos Estados Unidos e um arsenal nuclear americano que ultrapassa o da Coréia do Norte oferecem mais segurança contra a ameaça da RPDC “. “A proliferação de armas nucleares não só aumentaria as chances de guerra catastrófica no contexto de tensões regionais, mas também de armas nucleares soltas cairem em mãos erradas”.