A NTT docomo vai reduzir preço do plano mensal para entrar na briga das operadoras de baixo custo

Seguindo a tendência do mercado de reduzir consideravelmente os preços dos planos para smartphones, a NTTdocomo também vai entrar na briga, reduzindo o preço do plano mensal em 1.500 ienes, mas só para quem comprar os dois novos tipos de aparelhos que serão lançados no próximo mês.

A KDDI e a Softbank já lançaram as suas próprias marcas de operadora de celular/smartphone mais barata, que são o UQ Mobile e o Y!Mobile, respectivamente.

Os aparelhos da NTTdocomo que vão ter planos mais baratos custarão de 20 a 30 mil ienes, e para quem fizer contratos de até 2 gigas, o plano mensal será de 4 mil ienes.

O Ministério da Economia e Indústria, para promover maior concorrência nos custos, e acabar com a “monopolização” do mercado pelas três grandes, está incentivando a redução do aluguel da banda de transmissão para as “operadoras de custo baixo” (kakuyasu sumaho). A medida tem dado certo e em dezembro de 2016, as operadoras de baixo custo independentes já ocupavam 5,2% do mercado de smartphones.

Para combater a invasão das independentes, a KDDI e a Softbank lançaram suas próprias operadoras de custo baixo. A NTT que relutava em entrar nessa briga, restringindo os planos mais baratos para usuários da mesma família, acabou se rendendo à tendência, mas limitando o preço baixo aos dois novos modelos que serão lançados em junho.