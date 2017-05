A causa de morte número um dos jovens japoneses é o suicídio

O Ministério do Trabalho e da Previdência do Japão divulgou um relatório no dia 30 de maio último, o “Relatório de Contra-Medidas a Suicídios”, onde revela um fato no mínimo desalentador: O suicídio é a causa mortis número um dos japoneses de 15 a 39 anos. Isto quer dizer que em cada faixa de idade dos 15 aos 39 anos, o que causa maior número de mortes é o suicídio.

Fazendo a comparação com a causa mortis nos países desenvolvidos nas faixas etárias de 15 a 34 anos, o único país cuja causa da morte é o suicídio, é o Japão.

Segundo o relatório, apesar de continuar a ser a maior causa mortis, o número absoluto de mortes por suicídio na faixa entre 20 a 30 anos está em tendência de redução nos últimos anos.

O relatório apresenta uma pesquisa feita entre 3 mil cidadãos com mais de 20 anos a respeito de medidas contra suicídio, estresse e problemas psicológicos.

Perguntados se as crianças deveriam ter a oportunidade de aprender sobre prevenção a suicídios, 83,1% dos entrevistados responderam que “sim”.

Perguntados sobre que tipo de aprendizado deve ser oferecido às crianças em relação a medidas de prevenção contra suicídio, 71,2% responderam que as crianças devem aprender que “pedir ajuda não é vergonha”. Por outro lado, 51,4% responderam que “devem conhecer os métodos de vencer o estresse”. Ao mesmo tempo, 50,3% responderam que “devem conhecer corretamente o estado psicológico e físico das pessoas quando carregam um problema no coração”.

O relatório conclui dizendo que para se implementar medidas de prevenção a suicídios é imprescindível que haja, na escola, uma estreita relação entre os professores e os pais dos alunos.

De qualquer maneira, é muito grave para os adultos e principalmente para os políticos e líderes deste País, que se esteja deixando de herança, uma sociedade onde a causa mais frequente de morte dos seus filhos é o suicídio.