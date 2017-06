A causa da morte de Mao Kobayashi foi um erro médico

A âncora de tele-jornal NEWS ZERO e artista de vários programas de TV, inclusive de novelas, Mao Kobayashi, espôsa do renomado ator de Teatro Kabuki, Ebizo Ichikawa, que morreu no dia 22 de junho depois de uma luta corajosa contra o câncer, pode ter sido vítima de um erro médico fatal.

Em fevereiro de 2014, Mao e Ebizo foram fazer juntos, um check up médico de rotina. Ebizo não acusou absolutamente nada. Mas quanto a Mao, o médico disse que encontrou nódulos no seu seio, que poderiam ser sinais de tumor maligno e que ela deveria fazer um exame mais minucioso imediatamente. O médico disse inclusive que a possibilidade de ela estar com câncer era de 50%.

Mao foi imediatamente a um grande hospital de Tokyo (que teria sido o Hospital Tora-no-Mon Byouin, uma das maiores e mais famosas do Japão), onde, através de alguns exames, o médico diagnosticou os nódulos de Mao como não sendo câncer. “Não há motivo para preocupações. Volte daqui a 6 meses para um novo exame apenas como precaução”, teria sido o que ela ouviu do médico. Mao teria perguntado ainda se não haveria a necessidade de fazer um exame das células do seio, ao que o médico respondeu negativamente.

Muito ocupada, Mao só foi fazer o reexame no Hospital em outubro de 2014. Neste momento, ao contrário do que o médico havia dito em fevereiro de 2014, o câncer de mama da Mao já havia se expandido para outras partes do seu corpo. A situação já estava praticamente irremediável.

No Blog da própria Mao, datado de setembro de 2016, ela diz que a única coisa de que se arrepende é de não ter procurado um segundo hospital após ter sido diagnosticada como “sem preocupações de ter câncer” no hospital onde foi fazer os exames após o check up médico.

Se em fevereiro de 2014, Mao tivesse sido diagnosticada corretamente como câncer e tivesse tido um tratamento adequado, tudo poderia ter sido diferente.