A brasileira Kate Yuri Oishi é acusada de um polêmico assassinato no Japão

Osaka – Depois de uma longa negociação as autoridades da China concordaram com o pedido de prisão emitido pela policia de Osaka. Pesa sobre a brasileira o assassinato da japonesa Rika Okada. E ainda ocultação de cadáver, falsidade ideológica, latrocínio (roubo seguido de morte) dentre outros crimes que ainda estão sendo investigados pela policia.

O crime teria acontecido no dia 14 de fevereiro de 2014. Na época, Kate Yuri Oishi, estava com o passaporte brasileiro vencido e sem visto de permanência no Japão. Ela conseguiu fugir para China, usando os documentos da vítima, a japonesa Rika Okada.

A brasileira, desembarcou na china acompanhada de uma amiga chinesa no dia 3 de maio de 2014, e se entregou no consulado do Japão em Xangai/China, 3 semanas depois, com documentos falsos. Kate ficou detida por cerca 2 anos e 8 meses no país.

Como extraditar uma brasileira que não tem visto de entrada no Japão? Na China o único crime que pesava contra Kate era o de falsidade ideológica e falsificação de documentos.

O advogado Shingeru Yoma explica de maneira simplificada que neste caso, o correto seria a brasileira ser deportada ao Brasil. E só depois retornar ao Japão para prestar contas com a justiça. Mas a lei abre uma brecha e foi usando esse recurso que a policia de Osaka conseguiu extraditar Kate ao Japão.

A brasileira foi extraditada ontem (quarta 25/01) para o Japão, com passaporte brasileiro” novo” expedido pelo consulado brasileiro na China e um visto japonês especial. Ainda dentro do avião Kate recebeu voz de prisão.

No meio de uma multidão de jornalistas e repórteres a única declaração de Kate, segundo a emissora NIPPON TV, foi “Não tenho nada a declarar”. VEJA O RESUMO DO CASO CLIQUE AQUI

Fonte: mainichi.jp