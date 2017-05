A Associação de Ginecologia e Maternidade vai fazer uma pesquisa extensiva sobre a realidade do “parto sem dor” no Japão para evitar mortes de gestantes

No dia 10 de maio, a Associação de Ginecologia e Maternidade do Japão anunciou que vai iniciar a realização de uma pesquisa extensiva a 2.400 instituições médicas de todo o País para se fazer um retrato da realidade do “parto sem dor” no Japão.

A prática do “parto sem dor”, já amplamente difundido no ocidente, inclusive no Brasil, está aos poucos sendo difundido também no Japão, principalmente devido à tendência das mulheres, cada vez mais, terem filhos mais tarde, com mais idade.

No entanto, ainda não se tem um dado confiável a respeito do número de “partos sem dor” que têm sido praticados no Japão e a realidade sobre o grau de preparo das clínicas e maternidades para casos de emergência.

Apenas se tem conhecimento de que o número de acidentes envolvendo partos sem dor, inclusive com mortes, tem aumentado ano a ano. O motivo se deve principalmente aos riscos envolvendo o uso de anestesia, que pode provocar, inclusive, parada respiratória. A anestesia é aplicada através de cateter nas costas da gestante.

Para que as clínicas ginecológicas e maternidades possam oferecer maior segurança às gestantes em trabalho de parto, principalmente nas emergências, a Associação de Ginecologia e Maternidade vai fazer este estudo a 2.400 maternidades de todo o País.

Em muitas maternidades do Japão, tem crescido a demanda para o parto sem dor, mas como há uma falta de anestesistas especializados no País, tem havido casos de emergência em que houve falta de preparo nos hospitais japoneses para se evitar o pior.

Foram analisados 298 casos de mortes no parto no Japão, que aconteceram de janeiro de 2010 a abril de 2014, e descobriu-se que pelo menos 13 destes casos foram em situações de “parto sem dor”.