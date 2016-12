7 adolescentes presos por atirar ovos, tofu e batatas em carro da polícia depois de chamada falsa

KYUSHU (IPC Digital) – A polícia de Imari, da região de Saga, prendeu sete adolescentes, entre 17 e 18 anos, por fazerem uma falsa chamada para atrair um carro de patrulha da polícia para um local onde eles atiraram ovos, tofu e batatas. Segundo a polícia, o incidente ocorreu por volta das 12h10 da quinta-feira passada.

O jornal Sankei Shimbun relatou que um homem anônimo chamou o 110 e queixou-se que um grupo de bicicleta estava fazendo muito barulho em uma estrada nacional. Quando o carro da polícia chegou ao local, os sete suspeitos atiraram ovos, tofu e batatas no carro, de cima de um viaduto.

A polícia disse que os oficiais no carro não foram feridos, mas o veículo foi danificado. Os sete adolescentes, que foram vistos em imagens de câmeras de vigilância, foram acusados ​​de destruição de propriedade e obstrução da polícia no cumprimento do dever.

A polícia disse que seis dos suspeitos vivem em Imari e um deles vem de Matsuura, na província de Nagasaki.

FONTE: JAPAN TODAY