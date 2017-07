Empreendendo no Japão: A história de André Chilano e sua esposa Hirany Chilano

Vindo ao Japão para trabalhar como todos os dekaseguis, André Chilano, conta agora como surgiu, à hoje mais completa loja de produtos naturais no japão.

Meu nome é André Chilano, e minha esposa Hirany Chilano, somos donos da empresa Mundo Feliz que fornece produtos naturais para a saúde à comunidade brasileira e latino americana desde 2010.

Além de viverem dentro de uma carga horária pesada de trabalho, os estrangeiros experimentam as barreiras culturais e da língua, que os desencorajam a procurarem ajuda médica adequada. Os brasileiros e hispânicos, que a princípio pareciam que tinham vindo apenas para trabalhar aqui por alguns anos e voltar para seu país com um pé de meia para iniciar algum negócio, acabaram, por força das circunstâncias,. ficando por aqui e criando raízes, aprendendo o japonês e se adaptando à cultura do país.

Os assim chamados “dekaseguis”, se tornaram então imigrantes. Junto com tudo o que advém com uma mudança total de país como: onde trabalhar, como educar os filhos, como se divertir, etc, temos as doenças e sintomas que são comuns a qualquer comunidade.

A Mundo Feliz nasceu da percepção desta necessidade primordial de nossa comunidade em suprir suas demandas de saúde. Sem pretendermos substituir o trabalho dos médicos, e diante da tendência mundial em buscar cada vez mais alternativas naturais para os remédios químicos, nós da Mundo Feliz, procuramos pesquisar e oferecer essas alternativas naturais aos nossos compatriotas a preços condizentes com a situação econômica que passam os que labutam todos os dias nas fábricas japonesas.

No começo, apenas começamos timidamente a fornecer alguns produtos para a saúde como uma ajuda a mais ao nosso trabalho externo. A resposta veio logo, com procuras cada vez mais diversificadas e ai entendemos que estávamos preenchendo um buraco e suprindo uma necessidade básica de nossa comunidade. Pouco a pouco nos tornamos totalmente dedicados ao nosso trabalho de fornecer cada vez mais produtos procurando suprir e abranger o maior número de doenças e sintomas comuns ás pessoas. Participamos de cursos sobre saúde in loco e também pela Internet.

Podemos dizer com satisfação, que os brasileiros, pelo menos os que vivem aqui no Japão, são muito conscientes da necessidade da suplementação como indispensável para se viver bem. Especialistas como o doutor Lair Ribeiro, por exemplo, tem exortado para fato de que o homem moderno, sofre uma deficiência crônica natural de Vitaminas e Minerais devido ao dia a dia agitado onde se trabalha muito para pagar as contas, educar os filhos e garantir um bom futuro e se alimenta pouco, não no sentido quantitativo, mas querendo dizer que é feito de forma deficiente e desequilibrada. A suplementação já não é mais uma opção descartável, mas uma necessidade. Muitas pessoas, tem chegado a conclusão que de nada adianta se matar de trabalhar para juntar dinheiro afim de realizar seus sonhos, se a pessoa não tem boa saúde para usufruir dos bens que almeja.

Dentre os produtos mais procurados pelos clientes temos os emagrecedores pelas mulheres e energéticos pelos homens, além das sempre procuradas vitaminas e minerais. Também a preocupação com o nível do colesterol é uma constante.

A satisfação pelo nosso trabalho é dobrada pelo fato de que estamos realizando um negócio não somente para fins financeiros mas também, ajudando as pessoas a resolverem seus problemas de saúde. Muitas pessoas ás vezes nos ligam para agradecer por terem resolvido sua doença ao utilizar dos nossos produtos e por isto, nos sentimos obrigados a cada vez mais estudar sobre doenças, sintomas e tratamentos.

Desde 2010 quando começamos até hoje, aprendemos muito e temos recebido muitos depoimentos de pessoas agradecidas pelo nosso trabalho. Isto por si só , independente do lucro financeiro, é muito gratificante. A comunidade em geral viu em nós um aliado que chegou na hora certa para preencher essa necessidade.

