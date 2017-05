Empreendendo no Japão: A história de José Mattos

Conheça agora, a história de José Mattos (32)

Como a maioria dos estrangeiros, Mattos veio ao Japão em 2007 para trabalhar em fábrica.

Impossibilitado de jogar, encontrou outra oportunidade de emprego, quando foi convidado a lecionar aulas de inglês em uma escola do ensino médio.

Quando tudo parecia perfeito, acabou sofrendo uma lesão, do qual o impossibilitou de realizar um sonho e construir uma carreira profissional.

O empreendedor Daichi Nagayama, que já trabalhava com internet há seis anos, ofereceu seus serviços a José, que passou a ser cliente.

Com o tempo, José Mattos passou a ajudá-lo com as traduções na empresa.

Vendo a demanda de clientes estrangeiros, a dificuldade que eles passavam e a necessidade de fazer algo para que a empresa crescesse, Daichi e José iniciaram sociedade em 2016.

A empresa WONET está há 7 anos no mercado, e tem como objetivo possibilitar aos estrangeiros o mesmo serviço prestado aos japoneses, oferecendo igualdade em serviços, qualidade e segurança.

“A empresa, conta com um engenheiro para dar um suporte diferenciado, principalmente em relação à velocidade de internet e desempenho de computadores.

Trabalhamos hoje com todas as provedores de internet do Japão podendo assim oferecer um melhor serviço aos nossos clientes”.